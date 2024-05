Quasi duemila giocattoli contraffatti sono stati sequestrati al Porto Canale di Cagliari dai funzionari delle Dogane e dalla Guardia di finanza.

I giocattoli, oltre 1900 pezzi, sono stati trovati all’interno di un container arrivato in Sardegna dalla Cina. In seguito a un controllo sui marchi è stato scoperto che erano stati falsificati.

Tra le varie riproduzioni, anche Mattel, Lego, Monopoli, Scarabeo, oltre a trousse di cosmetici “trucca bimbi” e raffiguranti personaggi come Barbie e Paw Patrol.

Questi ultimi prodotti “sono risultati privi di qualsiasi autorizzazione per la riproduzione dei marchi rappresentati, come attestato dalle case titolari degli stessi, che interpellate hanno confermato la non autenticità dei prodotti – fanno sapere dall’Adm e dalle Fiamme gialle -. Inoltre, non sono risultati conformi alle norme in materia di sicurezza perché realizzati senza alcuna garanzia sui materiali e sulla componentistica elettrica ed elettronica utilizzata”.

