Ha fatto il giro del web l’intervento di Geppi Cucciari durante la puntata di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi, andata in onda domenica scorsa.

La conduttrice e comica sarda si è resa protagonista di un monologo sul lavoro e sulla disoccupazione, che ha subito conquistato il pubblico Mediaset e di riflesso quello social. “Maria – dice Cucciari – tu cambi i nomi ma anche i destini di chi incontri. Hai alzato del 278% i fatturati, hai moltiplicato i pani, i pesci ma soprattutto tu dai lavoro. Quest’anno dei big di Sanremo tanti erano di Amici. Dovrebbero farti Ministro. Amici prepara i giovani al mondo del lavoro. Amici anticipa come andrà: puoi essere sbattuto fuori da un momento all’altro, persone strapagate che non si capisce cosa facciano. Parlo con tutti voi, pubblico posatissimo: non vorrete tutti fare gli artisti… immagino”.

“Tra di voi – continua la conduttrice sarda – ci saranno quelli che ci cureranno, quelli che ci faranno le case, ecco a tutti voi io auguri di trovare una Maria, severa ma giusta. Qualcuno che vi guardi con i suoi occhi, una Maria è per sempre anche se non la fumi. E poi gli amici di Maria diventano figliocci, ti mandano le canzoni in anteprima. [..] Maria cosa fa? Li protegge, li distoglie amorevolmente dai social per farli concentrare sul lavoro e così seguite meno le cose esterne”.

Poi arriva al dunque: “Non so se date del tu a quelle cose antiche si trovano in edicola, i giornali, ecco sui giornali spesso ci sono interviste a imprenditori disperati che non trovano lavorati. Dicono che voi molti giovani non avete voglia di lavorare, che c’erano cose che no esistono più, che ai loro tempi c’erano cose che non esistono più, cioè le pensioni. Siamo l’unico Paese europeo che negli ultimi 30 anni sono scesi gli stipendi. Sapete qual è il segreto per trovare lavoratori? Tipo pagarli. Uno stage non può essere per sempre, hanno bisogno di Amici, tu Maria non puoi fare per tutti anche se sei generosa. Non che sia facile ma si può [..]”.

De Filippi ne è entusiasta: “Geppi fantasica, lo dico davvero. Non ci vedevamo da tanto ma ti seguo.. grazie!”. Il tutto si conclude con una standing ovation per la conduttrice sarda, poi l’intervento diventa virale sul web.

