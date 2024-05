Una vera e propria piantagione di cannabis illegale è stata scoperta in un fondo edificato nella zona di Spagnolu a Sarroch dal Corpo forestale.

Il proprietario è finito ai domiciliari con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Sono oltre 200 le piantine individuate dagli agenti del Corpo Forestale di Pula e dal Nucleo investigativo dell’Ispettorato di Cagliari durante un’ispezione.

L’operazione è scattata dopo che gli uomini della Forestale hanno avvertito, all’esterno dell’area, un forte e inconfondibile odore di marijuana. Dunque il blitz: “Le operazioni – spiegano gli investigatori – hanno consentito di accertare che all’interno di uno dei fabbricati erano state allestite tre stanze completamente attrezzate per la coltivazione della cannabis, con impianti di illuminazione, aerazione, climatizzazione, umidificazione”.

“In due delle stanze sono stati rinvenute piante di cannabis coltivate in vasi e prossime alla maturazione. All’interno della proprietà è stato scoperto un ulteriore locale, adibito alla medesima coltivazione: un vano interrato accessibile da una botola. Qui sono state rinvenute infiorescenze di canapa indiana in fase di essiccazione. Rinvenute, inoltre, attrezzature per la determinazione del peso e per il confezionamento della sostanza stupefacente. Complessivamente sono state rinvenute 209 piante di canapa in vaso”.

Il giudice ha poi disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Sarroch.

