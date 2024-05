“Dobbiamo rinegoziare alcune chiusure sulla vecchia programmazione del Fondo di sviluppo e coesione, per evitare che ci vengano decurtati tra gli 80 e i 300 milioni di euro a causa di una cattiva programmazione e di una cattiva spesa”. Lo ha annunciato la presidente della Regione Alessandra Todde a margine della presentazione delle candidature del M5s per le prossime elezioni europee.

Sui fondi comunitari ci sarà un incontro con il ministro degli Affari europei e politiche di coesione Raffaele Fitto. “Ho ricevuto la sollecitazione da parte del ministro per un incontro per la nuova programmazione e bisognerà ovviamente portare una visione organica di come deve essere impegnato il fondo di sviluppo e coesione”.

Si tratta di fondi che verrebbero a mancare dalla prossima programmazione “soldi non spesi nella vecchia programmazione che ci verrebbero riconosciuti nella nuova ma che di fatto rappresentano un taglio”.

“Stiamo discutendo, abbiamo una negoziazione in corso per la cifra. Certamente non è il modo migliore per iniziare una nuova programmazione comunitaria, vorremmo iniziare con tutti i soldi spesi per avere la possibilità di chiederne di più per i progetti che dobbiamo portare avanti, invece che giustificare quello che non è stato fatto nella precedente legislatura”.

