Un esemplare di madrepora, cioè una parte di corallo, e cinque conchiglie sono state sequestrate dai militari delle Fiamme gialle e dai funzionari dell’Agenzia delle dogane all’aeroporto di Cagliari-Elmas. Le conchiglie e il corallo bianco sono stati scoperti all’interno del bagaglio di un passeggero sardo proveniente dal Perù, con un volo arrivato da Atlanta.

L’uomo ha dichiarato di aver acquistato le conchiglie e il corallo a Progreso, in Messico, in una bancarella sulla spiaggia. “Ipotizzando potesse trattarsi di esemplari appartenenti alla fauna protetta dalla Convenzione Internazionale Cites, sono stati bloccati in attesa dell’esatta classificazione” spiegano dalla Guardia di finanza e dall’Adm.

Secondo le indagini, il corallo bianco era sprovvisto della documentazione necessaria ed è stato sequestrato. L’uomo adesso rischia una multa fino a 15mila euro.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it