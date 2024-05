Si sono presentati in 2500 questo pomeriggio all’Unipol Domus per sostenere il Cagliari in vista della sfida salvezza contro il Sassuolo. La squadra rossoblù si è allenata oggi aprendo le porte ai tifosi, con i ragazzi agli ordini di mister Ranieri accompagnati dai cori della Curva Nord.

E proprio dal settore del tifo organizzato si è levato uno striscione con scritto “carica!”. Non hanno preso parte alla seduta Makoumbou e Jankto, mentre Mina ha fatto solo il riscaldamento con la squadra. Alla seduta era presente anche il patron Tommaso Giulini.

