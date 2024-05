Gabriele Pattitoni non ce l’ha fatta: era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo l’incidente in cui era rimasto coinvolto nella notte del 10 maggio.

Olbia piange un suo ragazzo rimasto vittima probabilmente di un gioco finito male.

La Polizia stradale infatti sta indagando l’ipotesi di uno scontro voluto tra due scooter, nel quale erano rimasti feriti quattro giovani – tra cui Pattitoni con lesioni più profonde. La ricostruzione è ancora tutta da verificare, mentre intanto sono sotto la lente delle forze dell’ordine due amici della vittima.

