Brutto incidente stradale in via Barcellona a Olbia. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno all’una di notte dopo che un’autovettura, per cause da accertare, ha sbandato andando ad impattare contro un’utilitaria parcheggiata a bordo strada. Quest’ultima auto è poi carambolata su un palo dell’illuminazione pubblica.

Il conducente è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118, mentre la squadra dei Vigili del fuoco ha collaborato con i sanitari e messo in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto anche i Carabinieri di Olbia per i rilievi.

