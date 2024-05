Rientra al porto di Cagliari la nave Roberto Aringhieri, mezzo della Guardia Costiera sarda impegnato in una missione in Spagna per salvare i migranti. L’Aringhieri si trovava di stanza al porto di Almeria per prendere parte all’Operazione “Indalo 2024”, sotto l’egida dell’Agenzia Europea Frontex e coordinata dalla Guardia Civil Spagnola.

Eroico il contributo della nave, provvidenziale in un duplice intervento di soccorso a due piccoli gommoni, di cui una in estremo pericolo di affondamento, consentendo di trarre in salvo in totale 25 migranti di nazionalità algerina. Inoltre, durante un’attività di pattugliamento, l’Aringhieri ha individuato un’unità sospetta, in stato di abbandono, ormeggiata sotto costa e usata per scopi di immigrazione clandestina, recuperata e consegnata alla Guardia Civil spagnola.

Varata il 28 ottobre 2021, la Roberto Aringhieri appartiene alla nuova classe “Angeli del Mare”, prendendo il nome del Tenente di Vascello, Medaglia d’Oro al Valor di Marina, che perse la vita il 28 ottobre del 1995 mentre operava in un team ispettivo incaricato di verificare il carico trasportato da un mercantile straniero.

