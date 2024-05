La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta ad Arzachena, in viale costa Smeralda per un incidente stradale.

Una macchina per cause in accertamento è uscita fuori strada impattando sul muro di un centro commerciale e su di un auto posteggiata.

La conducente è stata trasportata in ospedale dal 118 per accertamenti.

Sul posto la polizia locale di Arzachena.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it