Nella scuola primaria di Tuili c’è un grosso problema: la presenza di diversi pipistrelli che hanno fatto i nidi nelle aule. Una situazione pericolosa, anche sanitariamente, ma che l’amministrazione locale non può ancora risolvere.

Il sindaco Andrea Locci aveva disposto la chiusura della scuola e l’avvio della disinfestazione. I lavori non sono potuti iniziare a causa delle rimostranze delle associazioni animaliste: il pipistrello è una specie protetta e non va disturbata.

Una situazione paradossale, secondo i genitori e il dirigente scolastico: la scuola è chiusa, le bambine e i bambini non possono far lezione, ma non si può procedere con una risoluzione. “I pipistrelli ora valgono più dei bambini e della loro salute” è stato il commento di alcune mamme.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it