Un uomo è finito all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso in seguito ad un incidente stradale avvenuto in viale Marconi, all’altezza dell’incrocio con via Sarpi.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua auto dopo un contatto con un’altra vettura. Lo sbandamento lo ha portato a schiantarsi contro tre veicoli in sosta.

Il veicolo si è distrutto, mentre il conducente è finito in ospedale. Sul posto anche due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Locale.

Il traffico è andato in tilt dopo diverse ore.

