Aumentano le tariffe per i parcheggi lungo la costa di San Vero Milis.

Non solo, da quest’anno si pagherà anche per utilizzare i servizi igienici. Una vera novità per i turisti che approdano ogni anno su una delle coste più singolari della Sardegna.

Le nuove tariffe sono state approvate dalla Giunta comunale: se lo scorso anno si pagava tre euro per sostare fino a due ore, da quest’anno saranno quattro; cinque euro per chi vuole sostare fino a quattro ore; sei euro fino a sei euro; otto euro per l’intera giornata.

Tariffe introdotte anche per i camperisti: per loro sei euro fino a due ore, 7 euro e 50 per quattro ore e nove euro fino a sei ore. Per l’intera giornata si pagherà 12 euro.

In ogni caso, anche per quest’anno sono previsti gli abbonamenti stagionali per i residenti di San Vero Milis: per loro la sosta costerà 20 euro. Trenta euro invece per i non residenti che risultano proprietari di immobili nelle borgate marine, così come per coloro che esercitano un’attività lavorativa nel litorale. Sosta gratis per gli operatori del salvamento a mare.

Per chi vuole utilizzare i servizi igienici di Putzu Idu dovrà pagare un euro, mentre due euro sono richiesti per chi usufruirà anche della doccia.

Per l’utilizzo del camper service, a Sa Marigosa, infine, si pagherà 7 euro e 50.

A breve verrà stilato il bando dall’Ufficio tecnico comunale per decidere da chi verrà gestito il servizio.

