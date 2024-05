Migliaia di persone in lacrime per dare l’ultimo saluto a Gabriele Pattitoni, il giovane morto qualche giorno fa a causa delle conseguenze di un incidente in scooter.

Amici e conoscenti si sono presentati con magliette col suo volto, e palloncini bianchi e azzurri. La chiesa di San Simplicio colma di persone, mentre sul sagrato campeggiava uno striscione con la scritta “Vola alto tra le stelle. Ciao Gabri”.

Al microfono della chiesa, il padre di Gabriele ha espresso gratitudine per l’affetto e la vicinanza che tante persone hanno riservato alla famiglia. E ricordato quanto sia importante coltivare il dono dell’amicizia sin da giovani.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it