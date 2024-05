A Cabras è stato inaugurato il murale dedicato a Michela Murgia, realizzato in una parete di viale Colombo dalle classi 3° A e 5° C dell’Istituto artistico Carlo Contini di Oristano.

Presente anche la mamma della scrittrice, Costanza. Che, rivolgendosi a ragazze a ragazzi, ha ricordato la forza espressa dalla figlia.

“Parlava ai ragazzi con il cuore aperto e credeva in loro. Andando via ha lasciato un messaggio: non vi adagiate, cambiate il mondo. L’opera di Michela non è dunque finita, per fare in modo che il futuro delle nuove generazioni possa essere vissuto in un mondo migliore”.

Due le immagini raffigurate. Nella prima è visibile Cabras, dove la Murgia ha mosso i primi passi. Alcune donne corrono scalze verso una citazione della scrittrice tratta dal libro “Stai zitta” e la frase “Siate sovversive!”.

Nella seconda, vince, viene rappresentata la potenza delle sue parole, delle sue azioni e delle sue lotte. L’immagine della scrittrice è associata a quella di un uccello, un essere che vola libero. Le cui piume sono penne, strumento di scrittura per eccellenza.

