Dario Giagoni goleador per una sera. Il deputato della Lega ha infatti segnato il rigore decisivo che ha permesso alla nazionale dei parlamentari e dei senatori di aver la meglio sulla nazionale del Vaticano.

Il deputato sardo è sceso in campo in un quadrangolare di beneficenza “Regala un sorriso” organizzato ad Alba (Cuneo) per raccogliere fondi per comprare macchinari per il reparto maternità dell’ospedale di Verduno.

La gara si è decisa ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Decisiva la freddezza del parlamentare sardo, che col suo tiro ha deciso la sfida.

