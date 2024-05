Attentato incendiario nella notte ad Orani. Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta poco dopo la mezzanotte nel centro barbaricino, in via Gonare, per domare le fiamme che hanno coinvolto due autovetture appartenenti a madre e figlio residenti in quella stessa via.

L’incendio si presume di natura dolosa dopo i rilievi effettuati da parte dei Vigili del fuoco. Nonostante il tempestivo intervento restano ingenti i danni provocati alle due auto e l’annerimento della parete esterna di una abitazione vicina. Non si sono registrati danni a persone. Sul posto anche i Carabinieri di Ottana per i rilievi di propria competenza.

