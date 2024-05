La domanda sorge spontanea: davvero ci dobbiamo dire addio a fine stagione? Nahitan Nandez resta in scadenza di contratto per il 30 giugno e intanto ancora una volta dichiara il suo amore per la Sardegna.

Durante i festeggiamenti per la salvezza del Cagliari al Mapei Stadium di Reggio Emilia, El Leon ha posato con la bandiera dei Quattro Mori insieme ai sardi della rosa: Deiola, Mancosu e Aresti.

E proprio Mancosu sui social commenta: “Uno di noi ormai”. Chissà, dunque, se questa salvezza possa aver cambiato il destino di un addio a fine stagione che da tempo sembra inevitabile.

