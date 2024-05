Il centro storico di Ittiri ha accolto migliaia di persone nello scorso fine settimana per “Manos de Fainas pro s’Affidu – Il fidanzamento”, la prima parte di un evento storico, come da tradizione, che negli anni ’50 del secolo scorso, era considerata la festa per eccellenza: il matrimonio.

Il progetto, ideato dall’associazione Istìga e diretto da Massimiliano Marongiu Trini, nasce e si sviluppa attraverso una ricerca sul campo che ha permesso di recuperare e costruire fedelmente ambientazioni e dettagli dei riti.

Sabato scorso i due fidanzati e futuri sposi Sergio e Luana, si sono finalmente incontrati a casa della sposa per scambiarsi l’anello e le promesse di futura vita coniugale.

Tutto il quartiere era in festa. Le case delle famiglie coinvolte sono state abilmente ripulite e ammodernate come da tradizione, dalle vettovaglie agli arredi fino alla radio, per celebrare un rito lungo più di mezzo secolo che ha attraversato generazioni di sardi nel tempo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it