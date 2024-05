I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alle 15:00 in località Castello di pedres, in supporto ad uno staff sanitario della croce rossa per il soccorso ad un’escursionista di circa quarant’anni che durante la visita è scivolato riportando delle lesioni.

La squadra VF ha collaborato fattivamente alla stabilizzazione delle stesso per poi essere trasportato all’ospedale dall’ elisoccorso del 118.

