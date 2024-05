“Accordo con la Roma? Si. Il giocatore firmerà un triennale”. Lo ha rivelato a LaRoma24 l’agente di Nahitan Nandez, il sudamericano Pablo Bentancur. El Leon si appresta a giocare l’ultima partita con la maglia del Cagliari questo giovedì contro la Fiorentina, con il contratto che scadrà il 30 giugno.

Le possibilità di permanenza sono sempre state scarse e non sono previsti accordi dell’ultimo minuto con il club sardo. Nandez sarà a parametro zero dal primo luglio e, stando alle parole del suo agente, lo rimarrà per poco prima di abbracciare un altro ex Boca Juniors: il tecnico giallorosso Daniele De Rossi.

