Oggi, martedì 28 maggio, il disegno di legge sulla stop per 18 mesi alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in Sardegna comincerà il suo iter. Lo farà nella quarta e quinta commissione del Consiglio regionale.

Alle 10 sono convocate in seduta congiunta la Quarta (Governo del territorio e Ambiente) e la Quinta commissione (Attività produttive) per avviare l’esame del ddl 15 ‘Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali‘. In programma le audizioni degli assessori dell’Ambiente, Rosanna Laconi, dell’Industria, Emanuele Cani, degli Enti Locali, Francesco Spanedda, e dell’Agricoltura, Gianfranco Satta.

Il disegno di legge è stato anche sul tavolo del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica nell’incontro tra la presidente Alessandra Todde e il ministro Pichetto Fratin.

