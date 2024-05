Claudio Ranieri ha deciso di chiudere la sua carriera da allenatore di calcio. Dopo ore di indiscrezioni, la conferma è arrivata dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio.

Si chiuderà con un anno d’anticipo, una promozione in A e una salvezza la favola di Ranieri in Sardegna. Un doppio successo che ha riportato alla memoria gli inizi trionfali proprio col Cagliari, quando portò il club dalla C alla A.

Il Cagliari Calcio dovrebbe annunciare la notizia nel corso delle prossime ore o nella giornata di domani. E partirà alla ricerca del nuovo allenatore della squadra.

Di seguito il post di Di Marzio:

