Attraverso un video pubblicato sui social del Cagliari Calcio, mister Claudio Ranieri ha deciso di congedarsi dal club dopo l’ennesima cavalcata trionfale fatta di una promozione e una salvezza.

“Il mio viaggio è iniziato nell’88. Abbiamo fatto tre anni stupendi, ci sono state due promozioni e una salvezza. Poi sono andato via, sono diventato grande. Mi sembra giusto lasciare adesso” ha detto il mister.

“Una decisione sofferta, ma preferisco andare via così e non un altro anno dove magari le cose non vanno bene. Sapete la paura che avevo nel tornare e macchiare i tre anni che avevo fatto, non volevo venire. Poi lessi le parole di Gigi Riva e a quel punto sono tornato, ho lasciato da parte gli egoismi, rischiando anche una brutta figura. Adesso però è giunto il momento di lasciarci”.

E ha concluso ringraziando il pubblico: “Mi avete fatto vivere un anno e mezzo meraviglioso. Sono orgoglioso di voi. Spero di essere stato un degno rappresentante di Cagliari e della Sardegna”.

