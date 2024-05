Due persone sono state arrestate per le fucilate sparate contro Davide Desogus, 28enne di Simaxis. I Carabinieri hanno tradotto in carcere Francesco Nicolò Mascia, 27 anni di Uras e Stefano Corrias, 37 anni di Villanova Tulo. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Oristano, Corrias agì insieme a un altro complice non ancora identificato e il 19 dicembre scorso diede appuntamento a Desogus per l’acquisto di due chili di cocaina.

Mascia si nascose invece in un punto strategico sul luogo dell’incontro, armato di fucile, e al momento opportuno si palesò minacciando Desogus. Gli altri due intimarono al 28enne di consegnare la droga, che però rifiutò e lanciò la busta in un canale. A quel punto venne esplosa la fucilata.

Mascia e Corrias sono accusati di rapina, lesioni, detenzione e spaccio di droga, porto di fucile in un luogo pubblico.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it