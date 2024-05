“Siamo felici che la presidente Todde riconosca che c’è un governo nazionale che, contrariamente a quello guidato da Mario Draghi, ascolta e tiene in considerazione le istanze della Regione, così da poter individuare scelte condivise su temi cruciali come quello dell’energia e della tutela del paesaggio”. Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commenta l’esito dell’incontro che la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha avuto con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sul tema dell’eolico.

“Un risultato – continua l’ex sindaco di Cagliari – raggiunto anche grazie all’intenso lavoro svolto nella precedente legislatura regionale, quando la Regione Sardegna ha svolto il ruolo di coordinamento nella Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza Stato-Regioni”.

“Quella del dialogo è la strada da percorrere – prosegue Truzzu -, senza illudersi che una semplice moratoria per 18 mesi, relativa all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, possa ostacolare la speculazione energetica nel nostro territorio. È un ‘provvedimento civetta’ utile solo a tranquillizzare l’opinione pubblica. Ora ci auguriamo che, dopo il lungo lavoro degli ultimi anni, la Conferenza Stato-Regioni proceda rapidamente a concordare il decreto e la giunta Todde definisca successivamente, con altrettanta celerità, la mappa delle aree idonee”, conclude il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

