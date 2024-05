“Eterna riconoscenza per un grande uomo. Grazie Mister!“: è questo lo striscione che i tifosi del Cagliari hanno esposto in Curva Nord per omaggiare Claudio Ranieri. L’occasione è stata l’allenamento a porte aperte di questo pomeriggio alla Unipol Domus.

Cori, applausi e tributi molto rumorosi per squadra e tecnico. Ranieri ha saltato i cartelloni pubblicitari e giunto a tu per tu col pubblico, è stato omaggiato con una maglia celebrativa. Standing ovation emozionante per lui, che ha ringraziato con diversi cenni della mano.

All’allenamento non hanno preso parte Makoumbou, Jankto e Dossena. In gruppo invece Mina e Mancosu. Una sgambata per tutti, quindi partitella 12 contro 12 a tutto campo.

Presenti oltre 4 mila tifosi.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it