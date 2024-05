A margine dell’ultimo incontro di giunta, la presidente Alessandra Todde si è concessa ai microfoni dei giornalisti per rispondere ad alcune sollecitazioni politiche arrivate in queste ore.

Sulle critiche del centrodestra in merito alla legge poltronificio. “Loro hanno usato quella legge a larghe mani e non ci facciamo dare lezioni di buongoverno da chi ha poi lasciato queste macerie. Stiamo facendo tardi la notte per riuscire a venire a capo di una situazione che, vi posso garantire, non è delle migliori. Avere persone che possano lavorare è essenziale”.

Sulla necessità delle recenti nomine. “A noi l’esperienza pregressa serve, soprattutto perché alcuni componenti della giunta sono alla prima esperienza. Quindi avere il contesto pregresso è indispensabile per non pesare sulle decisioni, per ricostruire lo storico molto velocemente e saper distinguere anche sulle priorità”.

Sulla richiesta d’incontro dei Progressisti. “La mia maggioranza ha la porta sempre aperta per cui ci stiamo sentendo continuamente, anche relativamente alle attività che stiamo portando avanti. Quindi ben venga un confronto che sarà fissato nei prossimi giorni”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it