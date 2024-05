Resterà chiuso per venti giorni un locale sito di fronte alla spiaggia del Poetto di Quartu.

La disposizione è arrivata in seguito ai controlli della Polizia amministrativa della questura di Cagliari che durante la scorsa domenica, 19 maggio, ha verificato la regolarità delle autorizzazioni ed il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa nel settore dell’intrattenimento serale e notturno.

Come noto, infatti, tutti gli esercizi pubblici presenti nel litorale di Quartu sono autorizzati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande con la diffusione di un mero sottofondo musicale – musica di accompagnamento e compagnia – esclusivamente connessa, in via marginale, allo svolgimento dell’attività di somministrazione.

Da uno dei locali proveniva invece musica da discoteca ad alto volume: all’interno erano presenti circa 300 avventori, che stavano partecipando ad una tipica serata da discoteca, condotta da tre dj, nonostante il locale fosse sprovvisto delle previste certificazioni di agibilità che devono attestare le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei locali e degli impianti proprio nell’interesse e per l’incolumità degli avventori e del personale.

Nel corso del servizio è stata, inoltre, accertata la somministrazione di bevande alcoliche ad alcuni minorenni.

Alla luce di quanto riscontrato, nonché di altre irregolarità accertate nella circostanza e del fatto che anche nel recente passato si fossero verificate criticità riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica, il questore di Cagliari ha disposto la chiusura del locale per un periodo di venti giorni, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

