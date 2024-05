Solo grazie alla luna piena di ieri notte i residenti del quartiere Marina di Cagliari sono riusciti a percorrere la strada di ritorno a casa.

È quanto raccontato da una residente sul gruppo Facebook “Apriamo le finestre alla Marina”: “Non sono bastate tutte le segnalazioni di questi giorni a risolvere il problema: via Cavour, via Lepanto, via e vico del Collegio, via dei Mille, via Arquer sono al buio! Ci hanno promesso un intervento urgente stasera”.

Un problema che si è verificato anche in altre occasioni nel passato, ma che ora sembra essere sempre più frequente. “In anni che viviamo alla Marina – continua la residente – eventi di questo tipo erano rarissimi e collegati a temporali o problemi di rete. E adesso sono praticamente quotidiani: si risolve il problema in una strada e ricomincia in un’altra. Ma siamo romantici e in attesa che venga ripristinata l’illuminazione pubblica, brindiamo alla luna”.

