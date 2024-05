Da diverso tempo ormai a Cagliari spopola una nuova “moda”: far scoppiare i fuochi d’artificio per festeggiare il proprio compleanno.

Non è inusuale, infatti, sentire i botti in diverse zone della città, in giornate in cui non ricorrono né festività religiose né ricorrenze particolari.

In tanti sostenevano fino a questo momento che i fuochi d’artificio venissero esplosi per l’arrivo di sostanza stupefacente nel quartiere di turno, ma ora si fa avanti una nuova strada: quei botti sono tutti per il festeggiato di turno.

Sono diverse le testimonianze dei residenti cagliaritani che raccontano di aver assistito al fenomeno in più occasioni e in diverse zone della città: da San Michele a viale Europa. E in tanti si chiedono come sia possibile che fino ad oggi nessuno sia intervenuto per fermare un modus operandi che, oltre a recare disturbo ai vicini di casa, spaventa gli animali domestici e non, e soprattutto inquina l’ambiente.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it