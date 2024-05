Dal Ministero della Cultura arriveranno in Sardegna quasi 3 milioni di euro per la messa in sicurezza sismica nei luoghi di culto e per il restauro del patrimonio culturale.

Precisamente, i siti interessati sono: la Chiesa pre romanica di San Sebastiano (895 mila euro), il Novenario di San Mauro di Sorgono (760 mila euro) la Chiesa di San Michele Arcangelo di Aritzo (650 mila euro) la Chiesa di San Saturnino (Isili).

I luoghi in questione sono stati inseriti all’interno della linea d’azione del PNRR dedicata alla “Realizzazione di interventi di adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili”.

Lo fa sapere Salvatore Deidda, deputato Fdi e Presidente della Commissione Trasposti, Poste e Telecomunicazioni: “Grazie al ministro Sangiuliano e al ministero per l’attenzione dedicata alla Sardegna e agli interventi essenziali per preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale e religioso, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Lavoriamo per trovare le risorse per tutti i siti che le amministrazioni locali segnalano e che meritano le doverose attenzioni”.

