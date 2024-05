È andato al fotografo sassarese Luigi Canu il primo premio nella sezione fotografia del Premio giornalistico nazionale Ussi – Lo sport a chi lo racconta, assegnato ieri a Roma all’interno della sala stampa dello Stadio Olimpico.

Il riconoscimento è stato consegnato al giornalista, visibilmente emozionato, dal presidente dell’Ussi Gianfranco Coppola e dalla moglie di Gianni Minà, Loredana Macchietti.

Lo scatto che ha convinto la giuria ad assegnare al fotografo sassarese, il primo premio, ritrae il giocatore della Dinamo Sassari Ousmane Diop mentre abbraccia l’arbitro Carmelo Lo Guzzo nel corso della gara tra Tortona e Sassari.

“È un giusto riconoscimento che va ad un ragazzo che pur essendo giovane, con grande professionalità racconta la pallacanestro in tutte le sue sfaccettature, regalando attraverso il “romanzo” fotografico dei suoi scatti momenti di grande pallacanestro, di vittorie, sconfitte, entusiasmo e tristezza” ha detto Salvatore Serra, presidente Comitato regionale FIP Sardegna. “La gioia dei tifosi – ha aggiunto – e dei giocatori per una vittoria o una bella azione alternate alla tristezza per una sconfitta e l’amarezza di non poter festeggiare un successo. A Luigi vanno i complimenti miei, dei consiglieri, dei collaboratori e di tutto il mondo della pallacanestro isolana che riconosce in lui un vero e proprio testimonial del nostro sport”.

