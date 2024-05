Un appuntamento fisso mensile tra la presidente della Regione Alessandra Todde e i rappresentanti delle sigle sindacali. Così si è deciso questa mattina durante il primo incontro convocato dalla governatrice a cui ha partecipato anche l’assessore dell’Industria, Emanuele Cani. Tre ore di incontro con i confederali Cgil, Cisl e Uil, mentre l’Ugl sarà ricevuta in giornata.

“C’è un cambio di metodo – ha annunciato Todde nelle parole riportate dall’Ansa – abbiamo condiviso la necessità di istituire un tavolo che si riunirà una volta al mese per coordinare le priorità, gli assessorati anche con un metodo inter-assessoriale, sulle diverse iniziative e soprattutto per poter dare priorità anche agli incontri e alle iniziative che si devono fare in maniera coordinata”.

“Oggi abbiamo discusso a tutto tondo delle priorità – ha chiarito la presidente – l’acqua, l’energia, il lavoro, lo sviluppo, temi che sono in agenda in questo difficile passaggio che che la Sardegna sta affrontando. Ci sono tutte le condizioni per poter lavorare bene, in maniera costruttiva e soprattutto in maniera differente rispetto al passato”.

