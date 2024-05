“Sono quasi 100 le delibere discusse durante l’8ª seduta di Giunta e alcune le voglio condividere con voi”. Inizia così il post sui social della presidente della Regione, Alessandra Todde, che fa il punto sull’ultima riunione della Giunta.

“Sono orgogliosa dell’avvio di azioni che promuovono l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità” prosegue. “Oltre alla riduzione del costo del lavoro, assicuriamo sostegni alle imprese che favoriscano tale inserimento, creando così condizioni per posti di lavoro stabili e di qualità. Aumentiamo le risorse per le attività sportive giovanili, il sostegno ai giovani talenti e i rimborsi per le trasferte sportive”.

In materia di istruzione invece “approviamo le linee guida sulle borse di studio nazionali e regionali, sui contributi ai convittori e semiconvittori di Cagliari e Sassari e aumentiamo i contributi ai comuni per il trasporto scolastico e i rimborsi sui libri di testo, elevando il limite ISEE“.

Sulla sanità via libera all’utilizzo sperimentale “del test prenatale del DNA fetale non invasivo (NIPT), al fine di limitare i rischi relativi all’utilizzo di sistemi più invasivi e potenzialmente più pericolosi per la mamma e il bambino”. E ancora, avanti con le “direttive di attuazione degli aiuti alle imprese del Sulcis attraverso il programma Just Transitional Found e, per gli interventi di competenza della Regione, abbiamo aumentato il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane”. La Regione ha anche deciso di assegnare dei locali di sua proprietà a Luna e Sole Associazione ODV, “realtà che offre assistenza a donne, uomini e ragazzi vittime di violenza”.

“Inoltre, abbiamo deliberato il trasferimento di 27milioni di euro all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) per la realizzazione del programma straordinario per le manutenzioni del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, e innalzato i limiti di reddito per l’assegnazione degli alloggi”.

Infine un’importante novità: “La Giunta ha approvato la partecipazione della Regione Sardegna all’Esposizione Universale Expo 2025 Osaka in programma dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 in Giappone. L’Italia parteciperà con un proprio padiglione per promuovere l’intero Sistema Paese, dai territori alle Università, dalle piccole e medie imprese alle più strategiche aziende italiane presenti sui mercati globali. L’Expo 2025 Osaka è una irripetibile vetrina per mostrare le competenze e le innovazioni presenti in tutte le regioni”.

