Serata di festa quella che oggi attende l’Unipol Domus per Cagliari-Fiorentina. Lo stadio sarà gremito per il saluto al tecnico Claudio Ranieri che lascia il club rossoblù dopo un anno e mezzo da sogno.

Dopo l’abbraccio di ieri davanti a circa 6mila spettatori, oggi si replica con gli spalti al completo. Ai sostenitori del Cagliari sarà aperto anche il settore ospiti, vista l’assenza degli ultras toscani per protesta contro la calendarizzazione odierna della partita.

Inoltre, il match con la Fiorentina sarà anche l’occasione per ricordare l’ex difensore rossoblù e capitano viola Davide Astori. Una celebrazione che da anni ormai unisce i due club.

Sul campo invece spazio a tanti dei giocatori meno utilizzati. In porta potrebbe rivedersi Radunovic, mentre in difesa Wieteska e Mina potrebbero partire al centro con Di Pardo e Azzi sulle fasce. In mediana Prati sarà affiancato da Sulemana e Nandez, all’ultima anche lui con il Cagliari. In avanti Viola dovrebbe agire alle spalle di Luvumbo e Lapadula.

