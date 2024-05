“Chiudo la mia carriera di allenatore di club qua, se un domani ci dovesse essere una nazionale, non parlo di quella italiana, c’è Spalletti ed è una mano santa, ma se dovesse arrivare una nazionale che mi fa scattare un qualcosa… potrei dire di sì. Ma altre squadre di club non ne prenderò”. Lo ha dichiarato oggi Claudio Ranieri, in un’intervista a Sky Sport nel giorno del suo addio al Cagliari.

“Prima del Cagliari avevo avuto 2-3 richieste che non si erano concretizzate, e dentro di me dicevo ‘cosa c’e’ dietro?’. Poi quando è arrivato il Cagliari mi sono detto ‘ecco perché'” ha svelato. “Il fato voleva che chiudessi il cerchio con il Cagliari”.

“Io ho chiuso la porta dei club, credo nel destino degli uomini e soprattutto nel mio destino. Durante la stagione mi sono detto ‘devo concludere bene’. Se le cose vanno bene allora vado via perché allora il cerchio sarebbe veramente perfetto, con tre promozioni e due salvezze. Sono un uomo fortunato, devo chiudere così”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it