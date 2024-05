Il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime comunali di Cagliari, Massimo Zedda, ha presentato questa mattina il progetto “Andiamo oltre”, con diverse novità che l’ex consigliere regionale propone in caso di un ritorno a Palazzo Bacaredda. Tra le più importanti i percorsi navigabili e ciclopedonali da Monserrato al centro con la possibilità di raggiungere, sempre in modo sostenibile, persino l’aeroporto.

“Abbiamo individuato una serie di connessioni tra spazi importanti della nostra città” ha detto. Anche tra monumenti che raccontano la storia di Cagliari: “Pensiamo a un museo della città, però vivo intorno a Tuvixeddu anche in considerazione della vicinanza a Santa Igia. Una zona tra l’altro nemmeno lontana da piazza Yenne. Pensiamo anche alla possibile connessione tra Monte Claro e il Colle di San Michele, luoghi anche questi non lontani da Tuvixeddu. E poi Buoncammino e Orto Botanico: a volte si tratta di abbattere giusto qualche muro per creare un percorso-connessione con il resto della città”. E sull’Anfiteatro chiarisce: “La soprintendenza sta aspettando che il Comune mandi un progetto”.

“Andiamo oltre la stagnazione di questi cinque anni, in questa campagna elettorale mancano proprio Solinas e Truzzu. Come se in questi anni ci fosse stata una sospensione della politica, regionale e cagliaritana, e non fosse accaduto nulla”.

