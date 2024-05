Ha preso il via lo sciopero all’Arnas Brotzu di infermieri e oss per protestare contro la carenza di personale in corsia.

La mobilitazione indetta da Nursing Up è cominciata non solo con l’astensione dal lavoro (ma molti dipendenti sono stati precettati per garantire i servizi essenziali) ma anche con la sistemazione di striscioni e la distribuzione di volantini.

“In questo ospedale gli operatori addetti all’assistenza di base sono presenti in numero insufficiente di giorno e totalmente assenti nella maggior parte dei turni notturni. Basta sfruttare e demansionare gli infermieri e le ostetriche non sono più disponibili a essere demansionati per sopperire alla mancanza degli Oss”.

