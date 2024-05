La Juventus ha deciso di affidare il ruolo di capo scout e osservatore della società a Matteo Serra. Oristanese, figlio di un ex direttore sportivo del Cagliari, concluderà a breve la sua esperienza biennale col Paris Saint Germain.

A rivelare l’indiscrezione è Tuttomercatoweb. In passato, Serra ha lavorato anche per lo Spezia e per il Lille. Affiancherà il direttore sportivo Cristiano Giuntoli nelle decisioni di mercato della società bianconera.

