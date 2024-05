Fiorella Esu, 31 anni di Siliqua, e Davide Musiu, 44 anni, selargino doc: sono loro i futuri sposi dell’Antico Sposalizio selargino 2024.

“Siamo molto legati alle tradizioni, è un grandissimo onore essere stati scelti” dice Fiorella, che ha inviato personalmente la richiesta alla Pro Loco.

Tra i due sei anni di fidanzamento e la più classica delle proposte di matrimonio. “Mi sono inginocchiato e davanti a tutta la famiglia l’ho chiesta in sposa“, racconta Davide.

Questa mattina la presentazione ufficiale in aula consiliare, alla presenza del sindaco, della Giunta, del direttivo della Pro loco, e di monsignor Gianfranco Zuncheddu che celebrerà la messa in sardo.

A fare gli onori di casa il primo cittadino Gigi Concu: “È sempre un piacere e un onore poter accompagnare due giovani lungo questo cammino che racconta il loro forte legame per le tradizioni e una delle pagine più importanti della storia di Selargius, che dà lustro al nostro territorio. Come ogni anno faremo il possibile per rendere la manifestazione una festa di tutta la comunità e per dare all’Antico sposalizio un ruolo sempre più importante sul panorama regionale e nazionale”.

