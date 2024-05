Il Centro Commerciale Naturale “La Via del Mare” di Quartu, con il sostegno di oltre 60 associati, ha presentato una denuncia collettiva riguardante l’ondata di furti che ha colpito le attività commerciali di viale Colombo, via Marconi e via Eligio Porcu.

Questo atto, concordato con il Sindaco Graziano Milia e l’amministrazione comunale, mira a richiamare l’attenzione delle autorità competenti sulla situazione critica che la città sta vivendo.

“Nonostante l’impegno e la collaborazione dimostrati dai commercianti e dalle autorità locali, dobbiamo purtroppo segnalare che, ad oggi, non sono stati compiuti interventi sostanziali da parte della questura e del prefetto per affrontare efficacemente il problema. La situazione è ulteriormente peggiorata, raggiungendo un punto di non ritorno con un aumento significativo dei furti, arrivando addirittura a tre episodi in una sola notte”.

I commercianti, stremati dalle continue perdite economiche e dal clima di insicurezza, sono ormai disperati. “Gli sforzi per potenziare autonomamente la sicurezza delle proprie attività non sono sufficienti e non possono sostituire un’azione concreta e decisa delle forze dell’ordine”.

