È il Ranieri Day, cioè l’ultima gara che vedrà il tecnico romano sedere sulla panchina del Cagliari. Alle 20:45, in uno stadio Unipol Domus strapieno, i rossoblù sfideranno la Fiorentina nell’ultima giornata di campionato.

Il Cagliari scenderà in campo con: Scuffet in porta; Zappa, Mina, Obert e Augello in difesa; Nandez, Viola, Prati, Deiola a centrocampo; Lapadula e Luvumbo in fase offensiva

Segui la diretta con Cagliaripad qui sotto a partire dalle 20:45.

– “Risorgeremo, lo ha detto Claudio Ranieri” è il coro dei tifosi. Lacrime per il tecnico del Cagliari

– Al 13’: applausi per ricordare Davide Astori

– Al 15’: stop di Luvumbo, Lapadula tira alto di prima intenzione

– Al 19’: colpo di testa di Belotti, Scuffet respinge sicuro

– Al 27’: angolo dalla sinistra di Viola, Deiola impatta e sfiora la traversa

– Al 29’: break di Lapadula sulla destra, assist per Luvumbo che tira di piatto ma Terracciano respinge sopra la traversa

– Al 30’: angolo di Viola, colpo di testa di Deiola e Terracciano toglie la palla dalla linea di porta

– Al 33’: Terracciano ferma a tu per tu il tiro ravvicinato di Luvumbo

– Al 35’: tiro dal limite di Prati, palla di poco alta

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it