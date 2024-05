Le opere in mostra di 25 artisti sardi per la prima Biennale d’arte contemporanea di Ulassai, con taglio del nastro domenica 2 giugno alla Stazione dell’arte e finissage domenica 6 ottobre 2024.

L’evento sarà un naturale omaggio all’arte di Maria Lai. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Ulassai e dalla Stazione dell’arte all’interno del Progetto Borghi, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEu-M1C3-Linea A PNRR.

“Questa prima Biennale dedicata a Maria Lai – dice il sindaco di Ulassai Giovanni Soru – vuole essere il riconoscimento e il ringraziamento della Comunità di Ulassai a un’artista e una donna che molto ha fatto per il suo paese natale. Un legame, tra l’artista e la Comunità, che si è rinsaldato a partire dai primi anni 80 e che con la realizzazione della Stazione dell’Arte nel 2006 ha avuto la sua definitiva consacrazione. L’apertura di questa biennale è l’occasione per ampliare l’offerta museale del Comune di Ulassai, infatti la mostra si svilupperà non solo nei locali della Stazione dell’Arte ma anche nei locali del CaMuC (casa Cannas)”.

“Intitolare una biennale d’arte a Maria Lai – spiega il direttore artistico Gianni Murtas – non significa però andare alla ricerca nel panorama attuale di cloni del suo lavoro, ma semmai capire in che modo alcuni aspetti fondanti del suo percorso siano ancora oggetto di riflessione da parte di artisti che inevitabilmente si trovano a operare in contesti per molti aspetti differenti. Non si tratta dunque di trovare eredi, ma di vedere se le intuizioni di Maria hanno un senso nel concreto operare dell’arte d’oggi, se nonostante l’indiscutibile connotazione moderna la ricchezza delle sue ricerche riesce ancora a misurarsi negli orizzonti della contemporaneità. Inutile dire che noi crediamo di sì”.

Gli artisti coinvolti sono Silvia Argiolas, Irene Balia, Ruggero Baragliu, Nicola Caredda, Federico Carta, Roberto Cireddu, Siro Cugusi, Roberto Fanari, Paulina Herrera Letelier, Silvia Idili, Marco Loi, Alberto Marci, Silvia Mei, Veronica Paretta, Samuele Pigliapochi, Paolo Pibi, Paola Pinna, Gianmarco Porru, Francesca Randi, Massimilano Rausa, Giuliano Sale, Stefano Serusi, Danilo Sini, Angelo Spatola, Marco Useli.

