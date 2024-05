Nahitan Nandez lascia il Cagliari.

Lo ha fatto sapere il diretto interessato tramite i propri canali social. “Pensavo che non arrivasse questo momento – scrive il centrocampista uruguaiano – Volevo fare questo breve video per salutarvi a tutti e ringraziarvi. Sono stati 5 anni bellissimi, sono venuto Cagliari da ragazzino e sto andando via da uomo uruguaiano e uomo sardo”.

“È difficile fare questo saluto , lascio un pezzo di cuore in questa città meravigliosa. Non è un addio ma è un arrivederci. Come ho sempre detto ho mantenuto la parola di non giocare contro il Cagliari e non lo farò. Potete stare tranquilli, il Cagliari per me rimane la sola squadra in Italia e sempre tiferò Cagliari. Tornerò presto”.

Il centrocampista uruguaiano andrà all’Al-Qadsiah, club neopromosso nella Saudi Pro League, la massima divisione calcistica saudita.

