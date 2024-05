Intervento riuscito per due giovani di 20 anni operate in Cardiologia a Sassari. Per la prima volta è stata utilizzata una tecnica innovativa.

Le due pazienti hanno ricevuto l’inserimento di impianti percutanei di valvole polmonari che hanno permesso loro di riacquistare il corretto funzionamento del cuore.

L’impianto percutaneo della valvola polmonare è una tecnica sviluppata come alternativa non chirurgica e meno invasiva per il trattamento della disfunzione del tratto che mette in connessione il ventricolo destro con le arterie polmonari.

“Abbiamo utilizzato una nuova tecnologia. Lo stent si auto espande ed è in grado di raggiungere diametri maggiori, rispetto a quanto consentito dal trattamento chirurgico, e ciò consente di trattare un più ampio numero di pazienti. Il tutto realizzato in sala di emodinamica, con un intervento mini invasivo, senza la necessità di un intervento a cuore aperto. Questa tecnologia rappresenta un grande passo avanti nella medicina cardiologica, permettendo un intervento meno invasivo e una più rapida ripresa post intervento per il paziente“ ha spiegato il professor Gavino Casu.

