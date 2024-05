Anche la Sardegna protagonista del Convegno nazionale dell’Associazione italiana ingegneri clinici.

Una delegazione del Dipartimento della Sanità digitale e dell’innovazione tecnologica di Ares Sardegna ha partecipato alla 24esima edizione dell’importante incontro.

Il convegno, che si è svolto dal 15 al 18 maggio all’interno del Convention Center “La Nuvola” di Roma, aveva come tema centrale “Cronicità, territorio, prossimità: costruiamo l’ecosistema digitale”. Obiettivo dell’incontro definire il ruolo delle tecnologie sanitarie nello sviluppo di strategie e reti utili a dare risposte di salute che siano prossime a cittadini e pazienti. I lavori si sono concentrati nell’individuazione di metodi e strategie per governare e integrare le risposte sanitarie ospedaliere con case di comunità e domiciliarità degli interventi.

I professionisti di Ares Sardegna hanno presentato diversi progetti, avviati negli ultimi mesi o che sono in fase di sviluppo e attivazione, nelle aree tematiche legate alla reingegnerizzazione di percorsi, processi e sistemi di controllo e analisi, alle esperienze di Procurement, alle metodologie di valutazione delle tecnologie oltre che alla sanità digitale e telemedicina.

Tra i 9 progetti sviluppati da Ares ne sono stati selezionati 8, che hanno ricevuto particolare interesse, per le presentazioni orali nelle tre giornate di convegno: Digitalizzazione del processo di rilevazione dei fabbisogni: soluzione IT per la raccolta e la gestione delle richieste di apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie della Regione Sardegna; Linee guida regionali sulla ventiloterapia domiciliare; Applicazione di metodi e strumenti di project management al public procurement; Contratti di fornitura di dispositivi medici nei servizi di telemedicina: focus sulle responsabilità nel trattamento dei dati personali e inerenti lo stato di salute dei pazienti; La valutazione HTA quale strumento per la definizione di capitolato di gara: un esempio applicativo; Valutazione HTA di una soluzione tecnologica per la presa in carico del paziente con fa nel post-ablazione; Servizio integrato di sterilizzazione DMR secondo il Regolamento UE 2017/745; Digital Security & Compliance – Il progetto di cyber security di ARES Sardegna per gli enti sanitari regionali.

Nell’ambito specifico della sanità digitale e telemedicina è stato presentato pubblicamente per la prima volta il progetto di cybersecurity per gli enti del Sistema sanitario regionale. Si tratta di un’esperienza unica a livello nazionale, finalizzata a garantire la sicurezza di tutti di dispositivi connessi in rete in tutto il territorio regionale.

