Viaggiava sull’Orientale sarda con la sua moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo cadendo bruscamente. Un ragazzo di 33 anni di Tertenia è rimasto gravemente ferito in un incidente intorno a mezzogiorno.

Immediato l’intervento del 118 e dell’elicottero dell’Areus. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Lanusei e i Carabinieri della compagnia di Jerzu.

