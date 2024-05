Ennesimo incidente questa mattina sulle strade sarde.

Alle ore 13 circa, i Vigili del fuoco di Macomer sono intervenuti per un sinistro stradale avvenuto sulla ss 129, all’altezza del bivio per Birori.

Per cause ancora da accertare, un’auto guidata da una turista tedesca si è capovolta.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre la conducente dall’abitacolo e consegnarla alle cure del 118, trasportata in codice rosso per politrauma all’ospedale di Sassari.

Sul posto anche 118, Carabinieri, Polizia e Anas.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it