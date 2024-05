“Non c’è stato negli anni passati un piano regionale, adesso bisogna cancellare il disastro fatto e lavorare per un piano di programmazione serio”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, a Sassari durante il suo tour elettorale in vista delle elezioni europee e amministrative, riguardo quella che è stata definita “speculazione” degli impianti eolici in Sardegna.

“Ora – aggiunge Conte – la nuova amministrazione Todde sta lavorando a un piano in modo da perseguire una transizione ecologica assolutamente necessaria, quindi con investimenti in fonti rinnovabili, ma – conclude – parlando con i cittadini, con i territori rispettando il paesaggio e le risorse naturali di questa terra”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it